Stijgende spanning rond Oekraïne: zijn we op weg naar een harde confrontatie tussen Rusland en het Westen?

Misschien spelen er ook interne politieke redenen mee in Rusland. Het Kremlin kwam de laatste weken onder druk na de arrestatie van oppositieleider Navalny. In september zijn er parlementsverkiezingen en volgens peilingen doet de regeringspartij “Verenigd Rusland” het niet goed. De uitslagen kunnen wel bijgestuurd worden in het voordeel van de regeringspartij. Maar als de fraude te groot wordt, stijgt het risico dat die ontdekt, gefilmd en verspreid wordt via sociale media. In zulke gevallen is het altijd handig om de samenleving ervan te overtuigen dat die zich als één man of vrouw achter de president moet scharen om een buitenlands gevaar af te wenden.