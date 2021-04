Johnson & Johnson stelt leveringen aan Europa uit na zeldzame bloedklonters: waarom? En wat betekent het voor ons?

Van Damme bevestigt dat er op korte termijn geen impact is. "De eerste weken, tot eind juni, hangen we gelukkig niet te veel van J&J af. Onze sterkhouder blijft Pfizer-BioNTech dat in toenemende mate zal leveren, tot een half miljoen vaccins per week. Over een periode van 6 weken krijgen we zo 3 miljoen vaccins. Onze campagne komt zo niet in het gedrang, ook al omdat we AstraZeneca hebben voor mensen ouder dan 55 én ook de vaccins van Moderna. Daarmee kunnen we het de komende weken trekken, terwijl we meer informatie over J&J vergaren."