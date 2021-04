"Woke is synoniem voor zeurpiet": column van Anke Buckinx (JOE) doet stof opwaaien, wat is er aan de hand?

"Het gaat niet zozeer over een herwaardering want dat racisme, seksisme en homohaat niet deugen, weten we al lang. Het staat ook in de wet, dus waar maken woke mensen zich druk over? Het gaat over de laatste restjes uitroeien die erg hardnekkig en diep in onze ziel zitten en dan vooral in de ziel van de witte man. Vandaar ook dat vooral oudere groepen en mannen zich geviseerd voelen. Het is een waardenstrijd. Geen nieuwe waarden, maar waarden die we belangrijk vinden scherpstellen."