Zorgen opties voor nieuwe naam kunstencentrum Vooruit opnieuw voor verwarring? "Hetzelfde maar anders geschreven"

Gisteren maakte kunstencentrum Vooruit in Gent bekend dat zijn nieuwe naam "Pallas" of "Volxus" zal worden. Het publiek mag nog tot morgenvroeg stemmen op die twee namen, maar ook dat leidt volgens sommigen tot verwarring, zoals bij theaterzaal Palace in Deinze. “We vinden het niet erg, maar wel grappig. Het is bij ons ook anders geschreven“, lacht voorzitter John Lammertijn.