10 honden gered uit brandend huis in Bavikhove

Het was een felle brand in een huis op de Drieshoek. Een bewoner die boven lag te slapen, werd rond 1 uur wakker door vreemde geluiden en merkte rook in zijn kamer. Hij wekte de 2 andere bewoners. Samen konden ze hun 10 honden mee naar buiten nemen: 3 volwassen dieren en 7 pups van enkele weken oud.

(lees voort onder foto)