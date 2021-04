Oostendenaar traint 30 dagen mee met profbasketbalspelers van Filou Oostende: "Ik ben 7 kilo vermagerd, maar ik wou mezelf bewijzen"

De uitdaging startte met een medische screening, waar Nathan onmiddellijk met de realiteit geconfronteerd werd. "Ik dacht van mezelf dat ik een sportief persoon was, omdat ik in het verleden op een zeker niveau atletiek deed. En ook mijn gewicht was best oké. Maar na de medische testen bleek er toch wel een verschil te zitten tussen wat ik persoonlijk dacht en wat de medische wereld over mijn lichaam zei. Met een bureaujob zet ik heel weinig stappen per dag. Ik was dus minder sportief dan ik van mezelf dacht", vertelt Nathan.

De bedoeling was om de training op te bouwen, zodat Nathan kon meevolgen met de eerste ploeg van Oostende. "Het parcours begon direct met 5 uur training per dag. Dat werd over de weken stelselmatig intensiever. Ik werd medisch goed begeleid, zodat ik geen kwetsuren zou opdoen. Lichamelijk was het zwaar, maar de trainingen bouwden geleidelijk aan op. Mentaal was het parcours nog zwaarder dan fysiek."

