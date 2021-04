Televisiemijlpaal: "Thuis" is aan zijn 5.000e (!) aflevering toe, dankzij populariteit op sociale media en generatiemix

Voor “Thuis”-fans is het aftellen geblazen naar de spannende 5.000e aflevering vanavond, en de mogelijke ontmaskering van het personage Jacques. Geen toeters en bellen trouwens - door corona - , of een dubbelaflevering om dit jubileum te vieren, en op de set wordt er hoogstens een taart aangesneden. Maar de makers koesteren de hoge kijkcijfers en de populariteit van "Thuis" - ook op sociale media - wel. “Dat we met “Thuis” enkel een ouder publiek aanspreken, is een hardnekkig misverstand”, zegt producer Hans Roggen.

“We vinden het belangrijk dat “Thuis” van en voor iedereen is, zowel jong als oud. Dat is altijd zo geweest, al hebben we de voorbije jaren wel actief gewerkt aan het digitale verhaal rond “Thuis”. Maar “Thuis” is natuurlijk al langer een populair gespreksonderwerp in Whatsappgroepen of via sociale media. Er zijn zelfs mensen die de ontwikkelingen louter via Instagram volgen, om te kunnen meepraten met collega’s of familie.”