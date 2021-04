Opnieuw hond gestorven na vergiftiging: "Mogelijk is er een verband"

Hugo diende intussen een klacht in bij de politie. Daar zoeken ze nu naar een verband, aangezien het niet de eerste keer is dat dit gebeurt. “Eind januari kregen we al melding uit de Erpsestraat in Kortenberg. Daar waren vleesballetjes met blauwe spikkels in gevonden. Dat was misschien al een eerste indicatie”, zegt Walter Endels, korpschef van de politiezone Herent-Kortenberg. “Vorige week was er dan het geval in de Molenbeekvallei. Dezelfde dag is op de grens met Herent, op de Postweg in Tildonk, ook een hond vergiftigd. Ook die hond is gestorven. Dat ligt toch dicht bij mekaar. En gisteren hebben we een vleesballetjes gevonden in de Wildemansweg, dat is een park in Herent. Daar hebben we voorlopig wel geen gif in gevonden."