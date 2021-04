Amerikaanse keten Kentucky Fried Chicken komt naar hartje Leuven en werft 60 mensen aan

Het KFC-restaurant in Leuven is het eerste in de provincie Vlaams-Brabant. Er zijn al filialen in Wijnegem, Hasselt, Turnhout en Bilzen. Ook in Brussel is er een KFC-restaurant en komt er binnenkort eentje bij. Maar dus ook in Leuven. “Leuven stond al heel lang op ons verlanglijstje”, aldus Sally Herygers van Benelux Food Group. “We kregen bovendien heel veel vragen via sociale media van mensen die vroegen: “wanneer komen jullie eindelijk naar Leuven?”. Dus we zijn nu superblij dat we kunnen aankondigen dat we in de zomer naar Leuven komen, naar het hartje van de stad.”