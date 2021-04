VS en NAVO trekken al hun soldaten terug uit Afghanistan: hoeveel zijn er, waarom zijn ze er en wat betekent dit?

Op dit ogenblik zijn er nog ongeveer 2.500 Amerikaanse militairen in het land. Daarnaast zijn er nog 7.000 militairen in NAVO-verband. De meesten zijn Duitsers (1.300) voor de Italianen (895), Britten (750), Roemenen (619) en Turken (600). Er zijn ook nog 72 Belgen actief in Afghanistan. Daarnaast zijn er ook militairen uit landen in een samenwerking met de NAVO zoals de Kaukasische republiek Georgië (860 militairen) en zelfs 233 soldaten uit Mongolië.

Die militairen zijn gelegerd in en rond de hoofdstad Kaboel, maar ook op de belangrijke basis Baghram ten noorden, in Mazar-e-Sharif in het noorden, in Herat in het westen, Kandahar in het zuiden en Laghman in het oosten van Afghanistan. (Lees verder onder de kaart).