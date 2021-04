Amerikaanse politievrouw die zwarte man doodschoot in Minneapolis wordt beschuldigd van doodslag

Het kwam tot een ruzie met de agenten en daarop werd de man neergeschoten door politievrouw Kim Potter. De vrouw beweert dat dat per ongeluk is gebeurd. Ze had naar eigen zeggen Wright willen uitschakelen door hem met een taser te beschieten, maar vuurde in de plaats daarvan haar pistool af. Wright is meteen overleden. Op een video van camera's is te horen hoe de politievrouw geschrokken reageert op het incident: "Holy shit, I just shot him".