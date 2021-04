Bemanning van schip van Nederlandse reder vrijgelaten na ontvoering door piraten

Chiara de Poli, directeur van De Poli Tankers, zegt opgelucht en opgetogen te zijn dat de bemanningsleden veilig zijn en kunnen terugkeren naar hun families in Oost-Europa en de Filipijnen. "De afgelopen weken waren voor iedereen een buitengewoon moeilijke periode, in het bijzonder voor onze 15 zeevarenden en hun gezinnen. We bewonderen onze bemanningsleden voor hun moed in deze periode en bedanken hun families voor hun geduld en veerkracht in een tijd van grote onzekerheid."

De bemanningsleden hebben volgens een woordvoerder van de rederij inmiddels contact met hun families gehad. Ze hebben "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" vastgezeten in Nigeria. "Na lange en vele gesprekken met de kidnappers zijn ze uiteindelijk vrijgelaten." Of er losgeld is betaald, wil hij niet zeggen. "Daar doen we geen uitspraken over."

Davide B, dat onder Maltese vlag vaart, was onderweg van Riga (Letland) naar Lagos (Nigeria) toen het werd overvallen. Vijftien bemanningsleden werden ontvoerd, zes anderen mochten aan boord blijven. Zij voeren de olietanker onder escorte naar een veiliger gebied. De piraten lieten de lading ongemoeid. Onder de bemanningsleden waren geen Nederlanders, wel Filipijnen en Oost-Europeanen.