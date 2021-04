Camera op begraafplaats Merchtem moet diefstallenplaag tegengaan

De camera is opgehangen aan de zijingang van de begraafplaats, waar ook de parking is. De hoofdingang wordt afgesloten zodat er nog maar één in- en uitgang is. Komen er klachten van diefstal, dan zullen de camerabeelden bekeken worden, zegt Lien Casier: “Schade die eventueel aangebracht wordt aan graven, gaan we via de camera helaas niet kunnen zien. Maar als het duidelijk is dat er iemand met lege handen is binnen gekomen en met volle handen weer is buiten gegaan, dan kunnen we daarmee wel verder gaan. We hopen zo de diefstallen een halt toe te roepen, want het is toch betreurenswaardig te moeten horen dat er dingen van het graf van een dierbare ontvreemd worden.”