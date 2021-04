Op zoek naar garnalen in Antwerpse dokken: "Hoe meer diertjes, hoe beter de waterkwaliteit"

Duikers hebben kooien in het water gelaten aan de Lillobrug in Antwerpen, om te zien of er onder meer garnalen en andere ongewervelde diertjes in het water van de dokken zitten. Hoe meer diertjes ze in de kooien vinden, hoe beter, want dat toont dat de waterkwaliteit van de dokken en dus ook van de Schelde goed is. "Er zijn in de dokken wat aanpassingen gedaan om meer biodiversiteit te creëren. We controleren nu wat dat heeft opgeleverd", zegt bioloog Jonas Schoelynck (Universiteit Antwerpen).