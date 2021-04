Eerste slechtvalkjes geboren in Lokeren

Slechtvalken zijn roofvogels en alle roofvogels zijn beschermde dieren in Europa. In 1958 had het laatste koppel in Vlaanderen gebroed. Intussen zijn ze terug en groeit hun aantal jaar na jaar. De populatie is nu groot en sterk genoeg om te overleven, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. De voorbije decennia waren gemeenten vragende partij om op hun grondgebied op een hoog gebouw een nestkast te plaatsen. Dat is omdat slechtvalken een overlast aan stadsduiven kunnen tegengaan, volgens Rodts. Slechtvalken eten graag duiven, iets wat duivenliefhebbers niet zo leuk vinden, want ze durven wel eens een onervaren jong van een wedstrijdduif oppeuzelen. Maar volgens Rodts verkiezen roofvogels eerder stadsduiven op het menu. “Ze kiezen de makkelijkste weg om aan een prooi te geraken en stadsduiven zijn in slechtere conditie dan wedstrijdduiven en dus een makkelijker prooi.” Intussen hoeven er geen nestkasten meer bij te komen, vindt de vogelbescherming.