Huis Guiette, enige gebouw van architect Le Corbusier in België, wordt opnieuw gerestaureerd

In 2016 werd de privéwoning Huis Guiette met 16 andere realisaties van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier door de Unesco erkend als werelderfgoed. Het gebouw was in 1926-1927 zijn eerste opdracht in het buitenland. Het is ook het enige van Le Corbusier dat overblijft in ons land. De architect ontwierp bijvoorbeeld ook het beroemde (tijdelijke) Philips-paviljoen voor Expo 58.