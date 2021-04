Grote lenteschoonmaak van voorzitter Joachim Coens moet CD&V vernieuwen

Dat congres in mei moet het "meest vernieuwende" zijn - dixit Coens - sinds 2001. Dat was het jaar van het "vernieuwingscongres" in Kortrijk, waar CVP herdoopt werd tot CD&V, met de bedoeling om de partij klaar te stomen voor de nieuwe eeuw. Vanuit de oppositie bovendien, want daar was CVP beland na de dioxineverkiezingen van 1999.



Zoals iedereen weet is dat niet gelukt: CD&V is weliswaar weer een regeringspartij, maar de cijfers zijn in niets te vergelijken met vroeger. CD&V is een partij die rond de vijftien procent schommelt, en een gat in de lucht springt als ze twintig zou halen. Het zijn de N-VA en Vlaams Belang die het beste de Vlaamse onderstroom vatten.