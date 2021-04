VN: "Helft van vrouwen in ontwikkelingslanden mag niet zelf beslissen over haar lichaam"

Recht hebben over je eigen lichaam betekent eigen keuzes kunnen maken over je eigen lichaam en toekomst, zonder dat daar geweld bij komt kijken. Uit het rapport "My body is my own" van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) blijkt dat dit voor veel vrouwen en meisjes geen realiteit is. Inbreuken zoals verkrachting zijn vaak bij wet verboden, maar andere gebruiken zoals genitale verminking of "trouw-met-je-verkrachter"-wetten, waarbij slachtoffers moeten trouwen met hun verkrachters, zijn vaak ingebakken in tradities of zelfs wettelijk bepaald.