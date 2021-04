Honderd jaar oude boom in Halle geveld

In Halle is gisteren een mammoetboom van 100 jaar oud geveld. Het ging om een sequoia die stond in de voortuin van de bibliotheek. De boom was al een tijd ziek. Er zijn nog wel enkele pogingen ondernomen om hem te redden. Zo werd vijf jaar geleden nog een boomdokter ingeschakeld en is de oude top afgezaagd, maar dat heeft helaas niet geholpen. Ook de droogte van afgelopen zomers heeft er geen goed aan gedaan. Daarom zat er niets anders op dan de boom weg te halen. Het is een verlies voor het stadsbeeld in Halle, maar de veiligheid gaat voor alles uiteraard.