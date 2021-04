Café-uitbater Bram: "Terrassen heropenen in Luik? Da's gewoon een politiek spel"

Als het van Bram Boon uit Halle afhangt, moeten horeca-uitbaters het Overlegcomité van vandaag afwachten alvorens grote uitspraken te doen. Boon is uitbater van Café De Sleutel in Halle en ook secretaris bij Horeca Vlaanderen, afdeling Halle-Vilvoorde. Volgens Boon is het weinig waarschijnlijk dat de terrassen in Luik heropenen ongeacht wat het Overlegcomité beslist. "Ik denk dat dat gewoon een politiek spel is. We hebben dat nog al gehoord, politici die zeggen dat ze de terrassen toch heropenen, en uiteindelijk is dat nog nooit gebeurd. Het lijkt mij gewoon grootspraak en dat is niet zo verstandig."

"Ik sluit mij daar dus ook niet bij aan, ik hoop gewoon dat we zo snel mogelijk volledig mogen openen, zowel binnen als buiten, op een normale manier. Als enkel de terrassen mogen heropenen, dan ga ik daar wel in mee en gaat mijn terras uiteraard open."