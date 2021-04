Ieper en Kortrijk plaatsen extra vuilnisbakken in het centrum: "Te snel vol door verpakkingen take-away"

De hoeveelheid afval in steden is in de laatste maanden toegenomen. Dat ontging ook Valentijn Despeghel, schepen van Milieu en Afval (Vooruit) in Ieper niet. "Sinds de derde lockdown stellen we vast dat de hoeveelheden take-away toenemen. Mensen bezoeken onze stad nog altijd en willen hier ook iets eten. Dan zien we natuurlijk dat onze vuilnisbakken op en rond de markt onvoldoende waren. Mensen leggen dan vaak het afval naast de bakken, waardoor het alle kanten opgaat wanneer het waait", vertelt schepen Despeghel. De vuilnisbakken zullen regelmatig geleegd worden.