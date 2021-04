België gebruikt vaccins van Johnson & Johnson voorlopig niet, nadat producent daar zelf om heeft gevraagd

"Dat schaadt onze vaccinatiecampagne absoluut niet want Johnson & Johnson was maar een heel klein onderdeel van de campagne van de komende weken", zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij zegt uit te kijken naar een verdere beoordeling door het EMA.

Vandenbroucke hoopt overigens ook over het vaccin van AstraZeneca meer duidelijkheid van Europa te krijgen. "De Europese Commissie en het EMA hebben ons beloofd dat ze vrij snel met een precieze fijnmazige beoordeling zullen komen van de voordelen en de risico's van de verschillende vaccins", zegt hij. Binnenkort krijgen we dus meer duidelijkheid over welke vaccin we best aan wie toedienen.