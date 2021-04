Jonge landbouwers protesteren met tractoren voor meer zekerheid: "We denken aan stoppen"

"Andere bedrijven willen uitbreiden om leefbaar te blijven. We krijgen voor onze producten nog altijd dezelfde prijs als ruim 10 jaar geleden. Er zijn wel veel investeringen gebeurd, ook voor het milieu. Er is maar één oplossing en dat is meer produceren of mensen dat nu graag horen of niet. Wij maken deel uit van de korte keten, want we verwerken ook melk tot ijs dat we hier op de boerderij verkopen. Die korte keten mag dan wel trendy zijn momenteel, we hebben het gevoel dat we niet welkom zijn op de het Vlaamse platteland."