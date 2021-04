Jongeman met mentale beperking aangevallen door groep jongeren in Lommel: "Dit geweld is buiten proportie"

Kevin was met zijn gocart naar het park gegaan om zwerfvuil op te rapen, zoals hij dat al enkele maanden doet. Want ondanks zijn verstandelijke beperking, trekt hij er soms tot vier dagen per week op uit om zijn rol van "Mooimaker" met veel enthousiasme te vervullen. "Hij heeft aan zijn gocart een karretje waar hij die zakken met verzamelde zwerfvuil kan opzetten", zegt mama Paula aan Radio 2 Limburg. "Een groepje tieners moeten hem hebben uitgedaagd door in de laadbak van zijn gocart te gaan zitten en staan, en toen hij daar een opmerking over maakte, zijn ze hem beginnen slaan. Hij heeft een vuistslag gehad op zijn oog, is daarbij op z'n hoofd gevallen, heeft hij eventjes het bewustzijn verloren. Vervolgens is hij nog verschillende keren in z'n ribbenkast gestampt."