Weer op reis? Kempenaars Ruud en Jan doen hun hotel in Frankrijk voorlopig nog niet open

Ze zullen dus pas weer opendoen, als er ook in Frankrijk maatregelen worden opgeheven: "Hotels zitten wel in de eerste fase. Dat wil zeggen dat we dan aan onze gasten ontbijt en avondeten mogen geven in ons restaurant." Maar wanneer dat zal zijn, is nog koffiedik kijken. "Tja", zucht Ruud laconiek, "dat is het grote vraagteken. De cijfers zijn niet super dus ik weet het niet."

Spijt heeft hij alvast niet: "Het was misschien een rare periode om een hotel over te nemen, maar ik zat daarvoor in de financiële luchtvaartsector en die heeft ook zware klappen gekregen."