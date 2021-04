Kiwibeskwekers uit Sint-Gillis-Waas beschermen vruchten tegen vorst met “iglo” rond de knoppen

Een kiwibes is een kleine variant van de kiwi. De bes is glad en heeft een zoete smaak. De mini-kiwi wordt ook wel Siberische kruisbes genoemd en komt oorspronkelijk uit het noorden van Japan. Bij kwekerij Jeroen Pompoen in Sint-Gillis-Waas hebben ze 1.000 boompjes staan. “Zodra het begint te vriezen, zetten wij onze speciale beregeningsinstallatie in”, vertelt Ilse Heyrman van de kwekerij. “Wij starten bij een temperatuur van 0 graden, en wij blijven de planten voortdurend benevelen. Zo vormt er zich een soort iglo van ijs rond de knoppen, waardoor ze niet kunnen bevriezen. In de iglo blijft de temperatuur positief. Dankzij die iglo zijn ze dus mooi beschermd. Al onze planten zijn momenteel mooi ingepakt in een iglo van ijs. "

