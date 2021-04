Museum De Reede in Antwerpen opent nieuwe vleugel met aangrijpende oorlogskunst van Käthe Kollwitz

Voorzitter Harry Rutten van Museum De Reede: “Peter Kollwitz was 18 en ging vrijwillig in dienst in 1914. Hij was op vakantie in Noorwegen, ontmoette daar Britse en Franse leeftijdsgenoten en ze gingen allemaal “oorlogje voeren”. Moeder Käthe heeft nog een goed woordje voor Peters plannen gedaan bij haar man, een arts die faliekant tegen was. Natuurlijk heeft ze daar later veel wroeging over gehad. Ze heeft zich ontwikkeld tot een pacifiste.”