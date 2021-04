Liveblog: Ziekenhuisopnames stagneren, hoogste aantal patiënten op intensieve zorg, uitkijken naar Overlegcomité

In Mekka, in Saudi-Arabië, is gisteren de islamitische vastenmaand ramadan ingeluid. Op de eerste avond hebben gelovigen gebeden aan de Grote Moskee en wandelden ze zeven keer rond de Kaäba. Ze werden telkens in kleine groepen toegelaten. De rituelen moesten allemaal met strikte inachtneming van onder meer de afstandsregels worden uitgevoerd, een mondmasker dragen is ook verplicht.

Saudi-Arabië besliste eerder dat alleen pelgrims die "geïmmuniseerd" zijn tegen het coronavirus, een vergunning kregen voor deze umrah, ook soms de kleine bedevaart genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen: mensen die al twee vaccinatieprikken hebben gehad, mensen die minstens 14 dagen geleden een eerste prik hebben gekregen, en mensen die hersteld zijn van COVID-19.

Volgens Saudische staatsmedia kunnen als gevolg van het nieuwe beleid nu per dag ongeveer 50.000 pelgrims en 100.000 biddende gelovigen de grote moskee van Mekka bezoeken. Het is nog onduidelijk of het huidige beleid ook gaat gelden bij de hadj, de grote bedevaart deze zomer. Saudi-Arabië heeft momenteel net als veel andere landen te maken met stijgende coronacijfers.