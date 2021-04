Na vandalisme en brandstichting ruimen vrijwilligers Peutiebos op: “Afval trekt immers afval aan”

Het Peutiebos is een bijzonder natuurgebied waar je veel diersoorten kan vinden. “Er zitten wel wat unieke dieren, zoals de ijsvogel, verschillende soorten salamanders, kikkers en padden. Het beheer dat we doen gaat de goede weg op. We hebben nu ook aan de politiek en de politie gevraagd om geregeld te komen controleren. Wij als vrijwilligers komen ook vaak in het bos wandelen. Bij deze ook een warme oproep aan buurtbewoners: als zij komen wandelen en iets zien dat niet in orde is, of als er afval is gestort om het meteen te melden", aldus Ivo Janssens.