Neen, er zitten geen "wormen" in mondmaskers of zelftests

Wie verspreidt nu dit soort verhalen over 'gevaarlijke' maskers en zelftests?

Deels gaat het om mensen die tegenstander zijn van de mondmaskerplicht. Ze proberen daarom om mondkapjes voor te stellen als schadelijk voor de gezondheid. Er dook het voorbije jaar al een lange reeks van gelijkaardige misleidende claims op: maskers zouden bijvoorbeeld hersenschade veroorzaken, klinkt het dan, of huidschimmels. Dat klopt allemaal niet.

Deels vinden de berichten over "wormpjes" ook weerklank bij een specifieke groep mensen die al langer gelooft in een fenomeen genaamd "Morgellons". Dat is een niet officieel erkende huidaandoening waarbij men zich verbeeldt dat er kleine parasieten in of onder de huid leven. Het gaat ook daar om waanvoorstellingen of om doodgewone textielvezels.