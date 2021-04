Oosteeklo roept verenigingen op om dorpscafés financieel te steunen in deze coronacrisis

In Oosteeklo zijn er 4 cafés. Zij hebben van het feestcomité elk al 250 euro gekregen. Daarmee wil het comité de horeca in het dorp een symbolisch duwtje in de rug geven, want die sector is hard getroffen door de coronacrisis. Maar het feestcomité roept ook andere verenigingen op om iets voor de cafés te doen, zegt voorzitter Guido Van de Veire. “Jarenlang hebben de cafés onze verenigingen gesteund, en nu gaan we die rollen omdraaien. We sturen een brief naar de 40 verenigingen van Oosteeklo met de vraag om een financiële bijdrage te storten aan onze horeca. Want een dorp zonder horeca, is een dood dorp.”