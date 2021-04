Petitie tegen bouw sociale woningen in Aalst: “600 bezwaren in totaal"

Een bouwpromotor in Hofstade bij Aalst wil 188 nieuwe sociale woningen bouwen. De bedoeling van het project Weyveld is dat er 63 eengezinswoningen en 125 appartementen komen. De plannen voor een nieuwe wijk dateren al van de jaren 1980, maar werden in het verleden telkens weer opgeborgen na bezwaren. Buurtbewoner Bart Van Der Vurst: “Wij zien eigenlijk geen grondige veranderingen in de plannen. Die nieuwe wijk zal zorgen voor nog meer verkeer en parkeerdruk. De twee scholen in Hofstade zijn nu al volzet. Wij stellen ons vragen over de impact van dit project over heel Hofstade".