Pfizer/BioNTech levert vervroegd 50 miljoen doses aan EU: 1,28 miljoen vervroegde prikken voor België

Daarnaast kondigde Von der Leyen ook aan dat er nieuwe onderhandelingen zijn opgestart met Pfizer/BioNTech voor nog eens 1,8 miljard extra doses van het vaccin voor de periode 2022-2023. Deze vaccins moeten dienen als boosters en voor het inenten van kinderen en jongeren. In het contract wordt ook gestipuleerd dat de vaccins volledig in de EU geproduceerd dienen te worden.

Daarmee bevestigde Von der Leyen het nieuws dat de EU volop wil inzetten op mRNA-vaccins in de toekomstige vaccinatiestrategie. "We moeten focussen op technologieën die hun waarde hebben bewezen en mRNA is daar een duidelijk voorbeeld van", klinkt het. Zowel het vaccin van Pfizer/BioNTech als dat van Moderna zijn gebaseerd op de mRNA-technologie, die van AstraZeneca en van Johnson & Johnson zijn zogenaamde virale vector vaccins.

Ten slotte kondigde Von der Leyen ook aan dat in de volledige Europese Unie ondertussen honderd miljoen vaccins werden toegediend. Een vierde van de Europese bevolking is (27 miljoen Europeanen) reeds volledig ingeënt. "Dat is een mijlpaal waar we trots op mogen zijn", aldus Von der Leyen.

Bekijk hier de volledige mededeling van EU-commissievoorzitter Von der Leyen: