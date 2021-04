Politie Oudenaarde vindt eigenaar van achtergelaten zak vol medisch materiaal, maar mysterie blijft

Vorige week vond een wandelaar de zak vol medisch materiaal aan het Kezelfort in Edelare, bij Oudenaarde. In de zak zaten honderden plastic buisjes die gebruikt worden om bloed af te nemen. De politie kon na onderzoek achterhalen dat het materiaal afkomstig is uit Duitsland. “We konden de leverancier traceren en contacteren", verklaart Joost Duhamel van de politie. "Die leverancier heeft dan contact opgenomen met het bedrijf dat de buisjes had besteld, en dat bedrijf heeft nu contact opgenomen met ons. "

Maar het mysterie blijft. "Het bedrijf heeft er zelf geen idee van hoe de buisjes in Oudenaarde zijn terecht gekomen. Het kan geen enkele onregelmatigheid vinden", zegt Duhamel. "Het gaat om een bestelling uit 2018. Het bedrijf heeft ons nu gevraagd om de buisjes te vernietigen."