Smartschool waarschuwt scholen voor netwerkaanvallen op hun modems: "Vaak door leerlingen, met alle miserie van dien"

In Sint-Michiel in Leopoldsburg bijvoorbeeld viel het netwerk regelmatig uit. Minutenlang en dat vaak meerdere keren op een dag. "We ontdekten dat het internet steeds op specifieke momenten uitviel", zegt Davy Mellemans, Financieel en IT-directeur bij de Onderwijscluster Leopoldsburg-Tessenderlo. "Uiteindelijk hebben we de dader kunnen ontmaskeren, een 15-jarige leerling lanceerde bewust aanvallen naar het netwerk van de school om de toegang te blokkeren. De school heeft een schadeclaim neergelegd van 220.000 euro en de leerling is van school veranderd. Maar we stonden te kijken dat een leerling dit kon bewerkstelligen."