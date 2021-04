Naturistenresort van paar uit Beveren in Spanje bekroond als beste uit 180 wereldwijd door Nederlandse federatie

Het naturistenresort ligt in het heuvelachtige Alicante in Spanje. En het is al voor het tweede jaar op rij dat het in de prijzen valt. Vorig jaar was het resort nog maar een half jaar open toen het bekroond werd. En ondanks de coronacrisis kregen ze ook dit jaar een mooie score: 9 op 10.

“De natuur is hier prachtig”, vertelt eigenares Annemie. "Maar we luisteren ook heel goed naar de wensen van onze gasten. Willen ze zelf koken? Geen probleem. Willen ze bij ons aan tafel aanschuiven? Ook dat kan. Naakt met andere mensen aan tafel eten, wordt niet in elk resort gedaan.”

“Door de coronacrisis hebben we het voorbije jaar niet zoveel gasten uit België en Nederland kunnen ontvangen. We hebben ons vooral gefocust op de Spaanse klanten. Naakt rondlopen is niet verboden in Spanje, dus hier kijken ze er niet echt raar van op. Op de stranden is het heel normaal."