Stoepbezoeken om Nederlands te oefenen in Vilvoorde

De Vilvoordse crisiscel besloot om naar aanleiding van de hoge coronacijfers jeugdkampen en speelpleinen in Vilvoorde te annuleren tijdens de paasvakantie. Enkele activiteiten rond taalstimulering voor leerlingen uit het basisonderwijs werden ook geannuleerd. “De leerachterstand die is ontstaan door de coronapandemie is een feit”, zegt schepen van Sociaal beleid Fatima Lamarti (Vooruit). “De verlengde vakantie zorgt ervoor dat kinderen langer thuis zijn en soms weken geen Nederlands spreken. Het taalniveau van het Nederlands gaat achteruit en de kinderen krijgen zo nog meer achterstand op school.”