Te koop: historisch fort van de bouwheer Vauban in de Franse Alpen

De naam Vauban (1633-1707) zal altijd verbonden blijven met de militaire expansiepolitiek van Lodewijk XIV. Vauban nam zelf deel aan enkele belegeringen, maar werd vooral bekend als architect van bijna onineembare vestingwerken langs de grenzen van Frankrijk en in nieuw veroverde gebieden.

Een aantal daarvan werden gebouwd in wat nu België is, onder meer in Knokke, Ieper, Menen en Philippeville. Anderen bakenden de Frans-Belgische grens af zoals in Arras, Rijsel of Longwy of de kusten. In de pas veroverde Elzas liet Vauban de vestingstad Neuf-Brisach optrekken. Forten in die stijl trotseerden met succes artillerie en speelden nog een rol tot in de Eerste Wereldoorlog. Nadien bleken ze niet meer bestand tegen modern geschut. Een aantal forten van Vauban zijn door de VN-cultuurorganisatie Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed.