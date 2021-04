Trams in Gent kunnen binnenkort verkeerslichten op groen zetten

Gent wil er ook op andere manieren voor zorgen dat de trams minder tijd verliezen. Dat kan door minder auto's te laten rijden in straten met trams. Maar ook door parkeerplaatsen te schrappen op plekken waar auto's vaak in de weg staan van passerende trams. Dat is al gebeurd in de Sleepstraat en dat blijkt een succes. “Maar we hebben nog veel andere plaatsen waar het beter kan, zoals op de Nederkouter”, zegt Watteeuw. "En we gaan ook kijken of we voor de bussen een betere doorstroming kunnen maken. Vrije busbanen staan daarbij op het programma."