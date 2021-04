BEKIJK: Twee slechtvalkjongen in Tongeren zijn uit hun ei gekomen

Het slechtvalkkoppel in Tongeren had drie eieren. Die zijn begin maart gelegd, telkens met enkele dagen tussen. Uit twee van de drie eieren zijn nu jongen gekomen, een eerste gisteravond, een tweede afgelopen nacht. Op nummer drie is het dus nog wachten.

Er zijn nog slechtvalkkoppels in Limburg, op het gerechtsgebouw van Hasselt bijvoorbeeld, de schachtbok in Eisden en een hoogspanningsmast in Peer. Maar het nest in de Tongerse basiliek is het enige met een webcam en dat kan dus goed opgevolgd worden. Begin mei zullen de jongen geringd worden door de Tongerse vogelwerkgroep.

Op de website van Tongeren kan je alles volgen via de webcam.