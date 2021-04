Vanaf maandag 19 april mag je weer op (niet-essentiële) reis, maar dan moet je je wel aan deze regels houden

De kaart van Europa ziet er momenteel niet goed uit: bijna het volledige continent kleurt momenteel rood. De lijst van oranje en groene bestemmingen waarvoor zelfisolatie niet verplicht is, is zeer beperkt.

Enkel Portugal en IJsland kleuren volledig oranje. Verder gaat het om één of enkele regio's in Denemarken, Spanje (Balearen, Valencia, Galicië), Finland, Ierland, Italië (Sardinië) en Noorwegen. Ons land baseert zich voor de kleurcodes op gegevens van het European Centre for Disease Prevention and Control, dat elke donderdag een aangepast advies publiceert.

Er zijn voorlopig ook geen privileges voor wie al gevaccineerd is.



Wilt u weten waar in Europa u op vakantie kan? Alle informatie vindt u via deze website of op onderstaande kaart.