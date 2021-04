Sterrenchef Viki Geunes maakt met 100 collega's duidelijk in filmpje: "Horeca kan echt wel opnieuw open op 1 mei"

Driesterrenchef Viki Geunes van restaurant Zilte in Antwerpen maakte samen met 100 andere horecaondernemers een filmpje waarin ze getuigen over hoe belangrijk het is om de horeca zo snel mogelijk opnieuw te openen. "Het is tijd dat we perspectief krijgen". Eén van de initiatiefnemers van de actie is Kasper Stuart van onder meer Black Smoke en Brasserie Appelmans.