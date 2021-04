VS neemt internationaal klimaatbeleid stevig vast: krijgen ze Rusland en China mee? En wat kunnen de gevolgen zijn?

De komende klimaattop kan al een eerste indicatie geven van hoe luid de stem van de VS klinkt. Klimaatgezant John Kerry reisde de voorbije weken alvast naar verschillende landen om de violen te stemmen, maar ondervond meteen dat het niet simpel wordt om scherpere doelen af te dwingen. Mogelijke klimaatpartners houden hogere ambities veelal af, omdat ze bang zijn dat die de economie zullen schaden.

In New Delhi kreeg Kerry te horen dat India al op koers zit om de engagementen van Parijs te halen. Kerry keerde terug terug naar de VS zonder aangescherpte Indiase doelstellingen in zijn koffer, voorlopig toch. India wijst er ook op dat de VS door de jaren heen al veel meer uitstootte dan India. Die historische vervuiling is een knelpunt tussen de oude en opkomende economieën. Die laatste vinden dat het in de eerste plaats aan landen als de VS en Europa is om hun uitstoot drastisch te beperken. Dat argument zal ook in Glasgow vast te horen zijn. Net als een ander discussiepunt trouwens: het geld dat rijkere landen aan armere landen of opkomende economieën beloofd hebben om de omslag naar een groene economie te maken. "Waar is dat geld? Ik zie het niet", liet de Indiase milieuminister Prakash Javadekar daarover al optekenen.

Tegenover dat argument, staat de internationale dynamiek die vorig jaar op gang is gekomen. Verschillende landen willen wél meer doen voor het klimaat. Zo kondigde Japan onlangs nog scherpere klimaatambities aan, bijvoorbeeld door zijn uitstoot tegen 2030 te beperken met 45 procent tegenover het niveau van 2013. En eerder zette de Europese Unie met de Green Deal ook al scherp in op de energietransitie. De VS hoopt mee te kunnen surfen op dat momentum.