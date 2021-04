Zorgsector erg bezorgd over aangekondigde versoepelingen: "Ik hou mijn hart vast"

Ook infectiologe Erika Vlieghe, voorzitter van de adviesgroep GEES, blijft er bezorgd over de epidemiologische toestand waarin we ons bevinden. "Aan de ene kant heb je de epidemiologische situatie met nog heel veel infecties, toenemende positiviteitsratio's, ziekenhuizen die tot de nok toe gevuld zijn. Aan de andere kant begrijpen we ook wel de emotie van de mensen om toch wat meer vrijheid te krijgen", zegt Vlieghe in "De wereld vandaag", op Radio 1..

Ze toont zich erg ongerust over de versoepeling in de binnenruimte, namelijk dat je vanaf 8 mei twee mensen thuis zal kunnen ontvangen (weliswaar uit hetzelfde huishouden). "Dat is een toename van het aantal contacten en we weten niet hoe dat zal worden geïnterpreteerd."