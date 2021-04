Zwembad Ieper geëvacueerd door problemen met chloorinstallatie

Rond 9.52 uur kreeg de brandweer Westhoek een oproep voor een probleem met de chloorinstallatie in het stedelijk zwembad in de Leopold III laan in Ieper. Bij aankomst van de brandweer waren de badgasten al geëvacueerd. Er raakte niemand ernstig gewond.

Een ambulance kwam ter plaatse voor een drietal mensen, die licht bevangen waren. Een van hen werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere controle. Ook de adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse om de nodige metingen op te volgen en controles uit te voeren.

Het zwembad blijft voor de rest van de dag gesloten. En het is nog niet duidelijk wanneer het zwembad terug open kan. Om het probleem op te lossen hebben ze een wisselstuk nodig, maar dat stuk is niet zo makkelijk te krijgen.