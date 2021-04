40 ton zwerfvuil uit Gentse wateren gevist

Meer kano’s en minder vuil in de binnenwateren: dat is het idee achter de Gentse vzw DOKano. Sinds enkele jaren vertrekken hun bootjes vanuit de Schipperskaai in de Oude Haven om te gaan 'vuilvissen'. Soms gebeurt dat met grijptang en handschoenen.

Tijdens het vaarseizoen van 2020, dat loopt van juni tot en met september, haalde DOKano maar liefst 3.540 kilogram aan afval uit het water. “Dat komt neer op 35 volle containers restafval, 125 vuilzakken met PMD, 36 volle glasbakken en nog eens 100 kilogram grofvuil”, besluit Maarten Demeester van de VZW. “En wij dekken eigenlijk maar een vijfde van al het water in Gent. De Vlaamse Waterweg, die verantwoordelijk is voor het beheer van de waterwegen, haalde in 2020 maar liefst 37 ton uit de Gentse binnenwateren. Dat is in totaal dus meer dan 40 ton afval.”