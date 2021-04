50 jaar geleden stond "Du" van Peter Maffay op 1 in Vlaanderen: "Ik was al blij dat ik een plaat mocht maken!"

"Toen "Du" eenmaal opgenomen was, was de trein vertrokken. Dat ik dan al snel als schlagerzanger bestempeld werd, daar stond ik niet bij stil. Want alles wat toen ik meemaakte, voelde als een avontuur. Voordien woonde ik samen met 3 anderen in een kleine studio en verdiende ik 125 mark per maand. Terwijl ik nu plots een eigen auto had, waarmee ik Duitsland afreisde voor optredens, waar ik op één avond meer verdiende dan vroeger met een ganse maand werken." (Der Tagesspiegel, augustus 2019)

"Mijn carrière is vreemd gelopen en veel mensen hebben nog altijd een verkeerd beeld van mijn muziek. Dat komt allemaal door dat nummer "Du". Het was de eerste plaat die ik maakte en het werd een enorme hit. Maar dat liedje was helemaal niet representatief voor mijn muziek, want het was uitgekozen door mijn platenmaatschappij. Ik was destijds jong, onervaren en zo blij dat ik een plaat mocht maken dat het me eigenlijk helemaal niet uitmaakte wat erop kwam te staan." (Kultuurfabriek Kooi-aap, 2018)