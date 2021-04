"Grootste datalek ooit": Miljoenen wachtwoorden van Nederlanders gehackt door lek bij webshop Allekabels.nl

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft intussen informatie en documenten opgevraagd bij Allekabels. Het bedrijf is verplicht die informatie te leveren. "We wachten nog op de gegevens die we hebben uitgevraagd bij het bedrijf", zegt een woordvoerder. Daarom is het ook nog niet duidelijk voor de AP wat voor consequenties er hangen aan het enorme datalek. Voor het niet of laat melden van een datalek kan de AP een forse boete opleggen.