Actiegroep stelt Vlaamse Waterweg in gebreke: "Asbeststort moet afgedekt worden"

De Vlaamse Waterweg is in gebreke gesteld door de actiegroep "Red onze Kleiputten". Een klein deel van het natuurgebied is een asbeststort en wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg. "Dat is erg schadelijk en we willen dan ook dat het stort afgedekt en gesaneerd wordt", zegt Van Houtte. Door de Vlaamse Waterweg in gebreke te stellen, kunnen de actievoerders ook juridische stappen ondernemen.

Er zijn ook plannen om de rest van het gebied vol te storten met grond van de oosterweelwerken. De actiegroep wil dat niet, want dan zou er grond ontbost worden en zou de waardevolle natuur in het gebied vernietigd worden.