Amerikaanse bedrijven en beroemdheden keren zich tegen discriminerende verkiezingswetten

Multinationals zoals Amazon, Facebook en Goldman Sachs, rijke zakenmensen zoals Michael Bloomberg en Warren Buffett, grote juridische kantoren, ngo's en beroemdheden als George Clooney, Paula Abdul en Naomi Campell plaatsten hun handtekening onder de verklaring.

"We moeten ons allemaal verantwoordelijk voelen om de rechten rond de verkiezingen te verdedigen en ons te verzetten tegen elke wetgeving of maatregel die verhinderen dat kiezers een eerlijke en gelijke kans te hebben om hun stem uit te brengen", staat in de tekst die als advertentie gepubliceerd is in de kranten New York Times en Washington Post.

Het initiatief werd gelanceerd door de vroegere topman van American Express Kenneth Chenault en de CEO van Merck Kenneth Frazier, twee Afro-Amerikanen. De twee mobiliseren de zakenwereld na de goedkeuring van een wetgeving tegen verkiezingsfraude in de zuidelijke staat Georgia, bijvoorbeeld door de identiteit van wie per brief stemt beter te controleren. Volgens critici limiteert die regel van de Republikeinse meerderheid vooral de toegang van Afro-Amerikaanse kiezers tot de stembussen.

De nieuwe wet leidde tot hevige kritieken en vanuit de economische sector en sportwereld klonken er oproepen tot een boycot. Zo heeft de Noord-Amerikaanse baseballliga MLB aangekondigd dat haar finale niet meer plaats vindt in Atlanta, de hoofdstad van Georgia. En ook de acteur Will Smith zal zijn volgende film over de geschiedenis van de slavernij in de VS niet - zoals gepland - in Georgia draaien.

Verschillende grote bedrijven in Georgia, zoals Delta en Coca-Cola kregen bovendien veel kritiek omdat ze zich niet hadden uitgesproken over de wetgeving. Uiteindelijk drukten de bedrijfleiders wel hun misprijzen uit, wat dan weer leidde tot kritiek vanuit Republikeinse hoek.

Zo riep de Republikeinse minderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell de bedrijven op om zich niet te moeien met de politiek, zeker niet als het om "erg controversiële onderwerpen" gaat.

Georgia is een van de staten die Joe Biden vorig jaar aan zijn verkiezingsoverwinning hielp, mede omdat een historisch hoog aantal zwarte kiezers naar de stembussen trok. Ook in Arizona, Texas, Florida en Michigan worden gelijkaardige wetteksten voorbereid.

De controversiële wetten komen er nadat ex-president Donald Trump nooit zijn nederlaag heeft toegegeven en is blijven volhouden dat de Democraten de verkiezing van hem gestolen hebben.